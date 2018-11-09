При пожаре в общежитии Сенно пострадал полуторагодовалый мальчик

10 ноября в общежитии в Сенно начался пожар в одной из комнат. Семью с двумя детьми спас пожарный извещатель, но один из мальчиков пострадал. Он с ожогами 35% тела госпитализирован, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 0.40. Горела комната на третьем этаже трехэтажного здания общежития в Сенно.

Семья, которая проживала в комнате — 25-летняя мать, ее 29-летний муж и двое сыновей — шести и полутора лет спаслись благодаря сработке автономного пожарного извещателя.

Но младший из детей — полуторагодовалый мальчик получил ожоги 1−2 степени. С ожогами 35% тела он госпитализирован.

В комнате повреждены постельные принадлежности, кровать. Причина пожара устанавливается.