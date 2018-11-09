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При пожаре в общежитии Сенно пострадал полуторагодовалый мальчик
10 ноября в общежитии в Сенно начался пожар в одной из комнат. Семью с двумя детьми спас пожарный извещатель, но один из мальчиков пострадал. Он с ожогами 35% тела госпитализирован,
Сообщение о пожаре поступило в 0.40. Горела комната на третьем этаже трехэтажного здания общежития в Сенно.
Семья, которая проживала в комнате — 25-летняя мать, ее 29-летний муж и двое сыновей — шести и полутора лет спаслись благодаря сработке автономного пожарного извещателя.
Но младший из детей — полуторагодовалый мальчик получил ожоги 1−2 степени. С ожогами 35% тела он госпитализирован.
В комнате повреждены постельные принадлежности, кровать. Причина пожара устанавливается.
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Семья, которая проживала в комнате - 25-летняя мать, ее 29-летний муж и двое сыновей - шести и полутора лет спаслись благодаря сработке автономного пожарного...
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