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В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет "Лента"

10.11.2018 11:37 — ЧП | Tut.by  
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В гипермаркете «Лента» на Обводном канале в Санкт-Петербурге произошел пожар. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Видео: The Caucasus Post

Пожар в гипермаркете начался рано утром 10 ноября. Посетителей в гипермаркете еще не было, а сотрудники МЧС эвакуировали около 100 сотрудников «Ленты».

В МЧС сообщили о том, что пожар локализован, а площадь пожара сократилась в восемь раз: с 4800 кв. метров до 600 кв. метров, а уровень сложности пожара снизился с третьего до первого.

Из-за пожара частично обрушилась крыша гипермаркета.

 
 
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Пожар в гипермаркете начался рано утром 10 ноября. Посетителей в гипермаркете еще не было, а сотрудники МЧС эвакуировали около 100 сотрудников "Ленты".
 
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