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В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет "Лента"
В гипермаркете «Лента» на Обводном канале в Санкт-Петербурге произошел пожар. Об этом говорится в
Видео:
Пожар в гипермаркете начался рано утром 10 ноября. Посетителей в гипермаркете еще не было, а сотрудники МЧС эвакуировали около 100 сотрудников «Ленты».
В МЧС
Из-за пожара частично обрушилась крыша гипермаркета.
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Пожар в гипермаркете начался рано утром 10 ноября. Посетителей в гипермаркете еще не было, а сотрудники МЧС эвакуировали около 100 сотрудников "Ленты".
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