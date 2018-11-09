В гипермаркете «Лента» на Обводном канале в Санкт-Петербурге произошел пожар. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Видео: The Caucasus Post

Пожар в гипермаркете начался рано утром 10 ноября. Посетителей в гипермаркете еще не было, а сотрудники МЧС эвакуировали около 100 сотрудников «Ленты».

В МЧС сообщили о том, что пожар локализован, а площадь пожара сократилась в восемь раз: с 4800 кв. метров до 600 кв. метров, а уровень сложности пожара снизился с третьего до первого.

Из-за пожара частично обрушилась крыша гипермаркета.