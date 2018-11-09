56-летняя женщина приехала погостить в Брест - и пропала. Может, вы ее видели?

В Бресте разыскивают 56-летнюю жительницу Пружан Маргариту Топорову, которая приехала в Брест и пропала, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».



Фото: vk.com/angel_search_brest

8 ноября женщина была в гостях в Бресте. Около 16.00 она вышла из квартиры на бульваре Космонавтов, но дома так и не появилась.

До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.