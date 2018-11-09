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56-летняя женщина приехала погостить в Брест - и пропала. Может, вы ее видели?
В Бресте разыскивают 56-летнюю жительницу Пружан Маргариту Топорову, которая приехала в Брест и пропала,
8 ноября женщина была в гостях в Бресте. Около 16.00 она вышла из квартиры на бульваре Космонавтов, но дома так и не появилась.
До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
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Женщину разыскивают вторые сутки.
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