В результате взрыва на турецкой военной базе погибли 7 человек

Взрыв на военной базе на границе Турции, Ирака и Ирана произошел 9 ноября. Причины инцидента не называются.

В результате взрыва на военной базе на юго-востоке Турции погибли семь человек, еще 25 получили ранения. Взрыв произошел накануне вечером и носил «случайный» характер, заявил в субботу, 10 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в настоящее время ведется расследование и выясняются причины произошедшего. На военную базу направились министр национальной обороны Хулуси Акар и командующий вооруженными силами Ясар Гулу.

Турецкое государственное агентство Anadolu накануне сообщило о 25 пострадавших и семи пропавших без вести. Причина взрыва не называется. По данным агентства, «несчастный случай» произошел на складе с боеприпасами.

Военная база расположена в труднодоступном горном регионе Шемдинли на границе с иракским Курдистаном и Ираном. В регионе располагается штаб-квартира запрещенной в Турции, Германии и ряде других стран Курдская рабочая партия (КРП).