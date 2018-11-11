В Вороновском районе произошло убийство





10 ноября в д. Липкунцы Гирковского сельсовета местный житель 1981 г.р. убил свою сожительницу 1978 г.р., нанеся ей удар ножом в область сердца.

Вечером мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, между ним и сожительницей завязалась ссора. В ход пошло холодное оружие. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

Вороновским РОСК по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.

Фото носит иллюстративный характер.