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В Вороновском районе произошло убийство
12.11.2018 — ЧП | Вороновская газета
10 ноября в д. Липкунцы Гирковского сельсовета местный житель 1981 г.р. убил свою сожительницу 1978 г.р., нанеся ей удар ножом в область сердца.
Вечером мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, между ним и сожительницей завязалась ссора. В ход пошло холодное оружие. От полученной травмы женщина скончалась на месте.
Вороновским РОСК по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.
Фото носит иллюстративный характер.
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10 ноября в д. Липкунцы Гирковского сельсовета местный житель 1981 г.р. убил свою сожительницу 1978 г.р., нанеся ей удар ножом в область сердца. Вечером мужчина вернулся...
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