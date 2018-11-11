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В Вороновском районе произошло убийство

12.11.2018 — ЧП | Вороновская газета  
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В Вороновском районе произошло убийство

10 ноября в д. Липкунцы Гирковского сельсовета местный житель 1981 г.р. убил свою сожительницу 1978 г.р., нанеся ей удар ножом в область сердца.

Вечером мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, между ним и сожительницей завязалась ссора. В ход пошло холодное оружие. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

Вороновским РОСК по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.  

Фото носит иллюстративный характер.

 
 
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10 ноября в д. Липкунцы Гирковского сельсовета местный житель 1981 г.р. убил свою сожительницу 1978 г.р., нанеся ей удар ножом в область сердца. Вечером мужчина вернулся...
 
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