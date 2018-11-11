Есть проблема, которую надо решать



Хотя уборочная кампания на территории области завершилась в конце сентября, работы на полях продолжаются, соответственно, и сельскохозяйственная техника все еще участвует в дорожном движении. Вот только как именно и в каком техническом состоянии эта техника эксплуатируется, остается актуальным и весьма серьезным вопросом. Только в ходе уборочной сотрудниками ГАИ пресечены 463 нарушения ПДД, которые были допущены работниками сельхозпредприятий, в том числе при управлении служебным транспортом. Задержаны 27 лиц, управлявших транспортом АПК в состоянии алкогольного опьянения. К административной ответственности за нарушение порядка допуска лиц к управлению механическими транспортными средствами и сельскохозяйственной техникой привлечены 76 должностных лиц предприятий АПК. Для устранения выявленных недостатков должностным лицам АПК области выданы более 2 сотен предписаний, за неисполнение предписаний к административной ответственности привлечены 72 руководителя сельхозпредприятий.

Необходимо отметить, что в период проведения уборочных работ на территории области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием сельхозтехники, в которых пострадали 5 человек. Эти аварии имели место в Кричевском, Кировском и Белыничском районах. Еще свежа в памяти страшная трагедия в Чериковском районе, в которой погибли 5 женщин.

В связи с сезонными изменениями погодных и дорожных условий – сокращением светового дня, ухудшением видимости из-за осадков, туманов, участившимися случаями тяжких ДТП с участием сельскохозяйственной техники, а также с учетом продолжения полевых работ ГАИ усилила контроль за ее передвижением, а также проездом иных крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по дорогам общего пользования, особенно в темное время суток. Кроме информационно-разъяснительной работы, в организациях АПК сотрудники Госавтоинспекции проведут дополнительные обследования на предмет соблюдения установленного порядка допуска к участию в дорожном движении водителей и транспортных средств, соответствия автомобилей, тракторов, самоходных машин, прицепного и навесного оборудования технической документации завода-изготовителя, а также оборудования техники световозвращающей маркировкой и внешними световыми приборами в соответствии с требованиями законодательства.

Министерство внутренних дел направило в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также в областные исполнительные комитеты письма, в которых указано на необходимость принятия дополнительных мер по предупреждению ДТП с участием транспортных средств сельхозпредприятий и соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при передвижении по дорогам общего пользования крупногабаритных транспортных средств, а также иной сельскохозяйственной техники в темное время суток. Также Минсельхозпроду предложено рассмотреть вопрос об инициировании внесения изменений и дополнений в Правила проведения государственного технического осмотра колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин и их допуска к участию в дорожном движении в части проведения осмотра прицепных агрегатов, конструкцией которых предусмотрены внешние световые приборы.

ОГАИ РОВД.

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