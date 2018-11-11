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Житель Кобринского района приспособил под тайники с марихуаной лисьи норы

12.11.2018 16:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Житель Кобринского района приспособил под тайники с марихуаной лисьи норы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60555.php

Житель Кобринского района приспособил под тайники с марихуаной лисьи норы

Неработающий 28-летний житель деревни Залесье был задержан 28 сентября. У него по месту жительства сотрудники милиции обнаружили 5 г марихуаны. В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). В ходе расследования оперативники выявили возле расположенного вблизи деревни полигона ТБО три тайника, которые подозреваемый обустроил в лисьих норах. Там хранилось 472 г марихуаны и около 75 г сырья из конопли.

Как пояснил задержанный, наркотик он хранил с целью дальнейшего употребления. Ранее молодой человек был судим за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.-0-


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60555.php

Житель Кобринского района приспособил под тайники с марихуаной лисьи норы


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60555.php

Житель Кобринского района приспособил под тайники с марихуаной лисьи норы


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60555.php

Житель Кобринского района приспособил под тайники с марихуаной лисьи норы

Фото УВД Брестского облисполкома

 
 
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Житель Кобринского района приспособил под тайники с марихуаной лисьи норы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко. ...
 
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