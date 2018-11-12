Жлобинчанин свозил знакомую в Крым за покупками, а потом обокрал ее





37-летний жлобинчанин неоднократно оказывал услуги водителя своей знакомой. Последний раз он возил женщину в Крым на принадлежащем ей автомобиле «Мерседес Бенц». Там хозяйка транспортного средства приобрела партию подсолнечного масла и несколько канистр спирта.

Вернувшись в Жлобин, в качестве оплаты за услуги она отдала водителю три пятилитровые бутылки масла и канистру спирта. Однако мужчине этого показалось мало. Несколько дней спустя он на такси ночью подъехал к автостоянке, где находилась машина знакомой. Ключом открыл грузовой отсек и похитил 11 пятилитровых бутылок масла и канистру спирта. Впоследствии их продал.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным в совершении кражи и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год с вычетом в доход государства 15% заработка, а также взыскал в пользу потерпевшей вред, причиненный преступлением, в сумме почти 216 рублей. Приговор вступил в силу, сообщает ndsmi.by.