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Жлобинчанин свозил знакомую в Крым за покупками, а потом обокрал ее

13.11.2018 — ЧП | Газета Авангард  
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Жлобинчанин свозил знакомую в Крым за покупками, а потом обокрал ее

37-летний жлобинчанин неоднократно оказывал услуги водителя своей знакомой. Последний раз он возил женщину в Крым на принадлежащем ей автомобиле «Мерседес Бенц». Там хозяйка транспортного средства приобрела партию подсолнечного масла и несколько канистр спирта.

Вернувшись в Жлобин, в качестве оплаты за услуги она отдала водителю три пятилитровые бутылки масла и канистру спирта. Однако мужчине этого показалось мало. Несколько дней спустя он на такси ночью подъехал к автостоянке, где находилась машина знакомой. Ключом открыл грузовой отсек и похитил 11 пятилитровых бутылок масла и канистру спирта. Впоследствии их продал.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным в совершении кражи и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год с вычетом в доход государства 15% заработка, а также взыскал в пользу потерпевшей вред, причиненный преступлением, в сумме почти 216 рублей. Приговор вступил в силу, сообщает ndsmi.by.

Источник: http://gp.by

 
 
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37-летний жлобинчанин неоднократно оказывал услуги водителя своей знакомой. Последний раз он возил женщину в Крым на принадлежащем ей автомобиле...
 
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