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Не пей и не нарушай

13.11.2018 — ЧП | Единство  
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         Предварительное расследование данного уголовного дела производилось следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.

         Согласно предъявленному обвинению водитель Ш., в июле 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Мазда» и двигаясь со скоростью 80 км/ч. (при разрешенной 40 км/ч)., в зоне действия дорожных знаков «Опасные повороты», не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген».

В результате дорожно-транспортного происшествия трем пассажирам автомобиля «Фольксваген» были причинены тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения.

         При изучении уголовного дела установлено, что обвиняемый Ш. ранее привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, однако должных выводов не сделал, совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения и в результате его преступных действий трем лицам причинены телесные повреждения. В связи с чем, при направлении данного уголовного дела в суд прокуратурой области обвиняемому изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключения под стражу.

         Действующим уголовным законодательством за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 5 лет.

Старший прокурор отдела прокуратуры

Минской области по надзору

за исполнением законодательства

УСК по Минской области Игорь Ролич

 
 
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