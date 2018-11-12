Студента столичного вуза подозревают в убийстве 21-летнего минчанина

В Минске расследуется убийство молодого человека, подозреваемый — студент столичного вуза. Информацию о происшествии сообщили читатели TUT.BY и подтвердили в Следственном комитете.

Минчане сообщили TUT.BY, якобы вечером 12 ноября в общежитии в Минске был убит парень. После этого с десяток студентов отвезли в отделение милиции.

«Заводским РОСК Минска возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство) в отношении 18-летнего студента второго курса одного из вузов столицы. По данным следствия, вечером 12 ноября подозреваемый в состоянии опьянения в ходе конфликта умышленно причинил ранение 21-летнему жителю столицы. От полученных травм молодой человек скончался в больнице через непродолжительное время», — рассказала TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Подозреваемый задержан. Проводятся неотложные следственные действия, выясняются мотивы преступления.

«Допрошены свидетели, находившееся на месте в момент совершения противоправных действий. Орудие преступления изъято. Назначены экспертные исследования», — дополнила представитель СК.