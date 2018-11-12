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В Жабинке рабочему оторвало руку станком, когда он проводил очистку оборудования
13.11.2018 14:40 — ЧП | Виртуальный Брест
Жабинковский районный отдел Следственного комитета проводит комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств получения телесных повреждений рабочим.
По данным следствия, 45-летний житель Жабинки, рабочий одного из предприятий Жабинковского района, ночью 13 ноября текущего года, находясь на рабочем месте, выполнял работы по чистке станка, при этом станок был включен. В это время левую руку рабочего затянуло в работающие механизмы оборудования, в результате чего произошла ее травматическая ампутация.
Коллега мужчины, увидевший последствия происшествия, вызвал бригаду скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего.
Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза и изъята документация по охране труда. В рамках проведения проверки также устанавливаются причины и условия, способствовавшие происшествию.
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Жабинковский районный отдел Следственного комитета проводит комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств получения телесных...
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