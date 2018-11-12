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Пружанским РОВД устанавливается местонахождение без вести пропавшей женщины

13.11.2018 14:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Пружанским РОВД устанавливается местонахождение без вести пропавшей гражданки Топоровой Маргариты Борисовны, 21.11.1961года рождения, уроженки д. Новые Засимовичи Пружанского района, проживающей по адресу: г. Пружаны, ул. Октябрьская, д.54А, кв.14, которая 08.11.2018 около 16.00 часов из дома по месту жительства сына Топорова А.М. по адресу: г. Брест, бульвар Космонавтов, д.92, кв.29 и до настоящего времени её местонахождение не известно. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60585.php

Пружанским РОВД устанавливается местонахождение без вести пропавшей женщины

Приметы: на вид 60 лет, рост около 165 см, плотного телосложения, волосы средней длины, седые, глаза зеленого цвета, уши средние, нос средний, лоб прямой.

Приметы одежды: длинное пальто бежевого цвета, шляпа бежевого цвета, ботинки черного цвета. При себе имеет сумку-чемодан черного цвета.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60585.php

Пружанским РОВД устанавливается местонахождение без вести пропавшей женщины

Лицам, которым что-либо известно о судьбе разыскиваемой, просьба позвонить по телефонам: 801632-73625, 801632-92704, 80297290070 либо 102. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60585.php

Пружанским РОВД устанавливается местонахождение без вести пропавшей женщины

 
Теги: Брест
 
 
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Пружанским РОВД устанавливается местонахождение без вести пропавшей гражданки Топоровой Маргариты Борисовны, 21.11.1961года рождения, уроженки д. Новые Засимовичи...
 
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