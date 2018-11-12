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Обогреватель — возможная причина пожара в Катке
В четвертом часу ночи 11 ноября глусским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Молодёжной агрогородка Катка.
Еще до прибытия подразделений МЧС соседи смогли войти в квартиру, где случилось возгорание, и вынесли на свежий воздух ее хозяина 1960 года рождения, который проживал в квартире один. Бригадой скорой медицинской помощи с диагнозом «отравление продуктами горения, термические ожоги тела» пострадавший был госпитализирован в Глусскую центральную районную больницу.
Спасатели пожар потушили, однако вреда квартире и имуществу причинено немало, кроме того, в подъезде закоптились стены и потолок.
Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрообогревателя.
Фото предоставлены Глусским РОЧС
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В четвертом часу ночи 11 ноября глусским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Молодёжной агрогородка Катка. Еще до прибытия подразделений...
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