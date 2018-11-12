ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обогреватель — возможная причина пожара в Катке

13.11.2018 — ЧП | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Обогреватель — возможная причина пожара в Катке

В четвертом часу ночи 11 ноября глусским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Молодёжной агрогородка Катка.

Еще до прибытия подразделений МЧС соседи смогли войти в квартиру, где случилось возгорание, и вынесли на свежий воздух ее хозяина 1960 года рождения, который проживал в квартире один. Бригадой скорой медицинской помощи  с диагнозом «отравление продуктами горения, термические ожоги тела» пострадавший был госпитализирован в Глусскую центральную районную больницу.


Обогреватель — возможная причина пожара в Катке

Спасатели пожар потушили, однако вреда квартире и имуществу причинено немало, кроме того, в подъезде закоптились стены и потолок.

Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации  электрообогревателя.

Фото предоставлены Глусским РОЧС

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четвертом часу ночи 11 ноября глусским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Молодёжной агрогородка Катка. Еще до прибытия подразделений...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пружанским РОВД устанавливается местонахождение без вести пропавшей женщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика