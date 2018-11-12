Устанавливаются обстоятельства убийства мужчины

Утром 11 ноября 2018 года в деревне Карповичи Вилейского района в бытовом вагончике обнаружены двое мужчин с ножевыми ранениями. Смерть 28-летнего местного жителя констатирована на месте, 55-летний госпитализирован в реанимационное отделение.

Следователями совместно с оперативными сотрудниками и экспертом проведены неотложные следственные действия, в числе которых осмотр места происшествия, опрос жителей деревни, изъятие объектов, вещественных доказательств, фиксация следов, определяющих механизм полученных телесных повреждений.

По предварительным данным следствия, накануне ночью односельчане совместно распивали спиртные напитки в бытовом вагончике, установленном на дворовой территории родственника погибшего. Возникший между ними конфликт привел к драке, в ходе которой причинили друг другу ножевые ранения. В результате младший скончался от полученных телесных повреждений, старшему - оказывается медицинская помощь.

В рамках расследования продолжается работа со свидетелями, фигурант допрашивается по обстоятельствам преступления. Специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области по поручению следствия проводятся судебно-медицинские, трасологическая и иные комплексные исследования по изъятым предметам, также обнаруженному орудию преступления.

Окончательная квалификация произошедшим событиям будет дана по результатам расследования.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног