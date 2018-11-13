|
В Глубоком спасли тонущего рыбака
Днем 13 ноября спасателям сообщили о тонущем человеке на озере Подлужное в районе улицы Советской в Глубоком. Подробности происшествия
В считанные минуты спасатели прибыли к месту и обнаружили на расстоянии около 100 м от берега мужчину и перевернутую лодку. Вместе с осводовцами работники МЧС спасли 54-летнего местного жителя, рыбака.
С общим переохлаждением он госпитализирован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем 13 ноября спасателям сообщили о тонущем человеке на озере Подлужное в районе улицы Советской в Глубоком.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)