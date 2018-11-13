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В Глубоком спасли тонущего рыбака

14.11.2018 11:05 — ЧП | Tut.by  
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Днем 13 ноября спасателям сообщили о тонущем человеке на озере Подлужное в районе улицы Советской в Глубоком. Подробности происшествия рассказали в МЧС.


Фото: МЧС

В считанные минуты спасатели прибыли к месту и обнаружили на расстоянии около 100 м от берега мужчину и перевернутую лодку. Вместе с осводовцами работники МЧС спасли 54-летнего местного жителя, рыбака.

С общим переохлаждением он госпитализирован.

 
 
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Днем 13 ноября спасателям сообщили о тонущем человеке на озере Подлужное в районе улицы Советской в Глубоком.
 
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