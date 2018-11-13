Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Гомеле





По факту ДТП со смертельным исходом на центральной улице в Гомеле возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета Беларуси, информирует БЕЛТА.

Как сообщалось, авария произошла 11 ноября в 21.45. 20-летний водитель, двигаясь на Renault по улице Советской в районе остановки «Рембыттехника», не справился с управлением, выехал через бордюр на обочину, врезался в опору линии электропередачи.

От удара автомобиль выбросило на проезжую часть, где он опрокинулся. В результате аварии водитель, не приходя в сознание, скончался на месте ДТП, 18-летний пассажир получил легкие телесные повреждения.

Следствие устанавливает все обстоятельства ДТП, назначены экспертизы.-0-