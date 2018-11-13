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Жители Брестского района подозреваются в незаконной охоте на зубра вблизи д.Ивахновичи
14.11.2018 13:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Брестским межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства незаконной охоты в особо крупном размере.
По данным следствия, 13 ноября текущего года, 44, 53 и 55-летний жители Брестского района, находясь в лесном массиве вблизи д.Ивахновичи Брестского района, произвели незаконную добычу зубра путем его отстрела.
Брестским МОСК в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.282 (незаконная охота) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Подозреваемые задержаны.
В настоящее время следователями проводятся неотложные следствия. У мужчин изъято охотничье оружие и боеприпасы к нему.
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Брестским межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства незаконной охоты в особо крупном размере. По данным следствия, 13 ноября...
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