Раскрываемость краж и угонов транспорта – 90%

Как рассказали в Главном управлении уголовного розыска МВД, в большинстве случаев кражи тщательно планируются, а на угоны правонарушители решаются спонтанно, зачастую в состоянии алкогольного опьянения.

К слову, под «градусом» совершено 315 незаконных поездок на чужих автомобилях или мотоциклах. Порядка 320 фактов зарегистрировано в общественных местах. Также 59 таких преступлений – дело рук несовершеннолетних, еще столько же – совершено группой лиц.

Абсолютное большинство угонов и краж транспорта фиксируется ночью. При этом популярностью у злоумышленников пользуется продукция ВАЗ, «Фольксваген» и «Ауди».

Как показывает практика, нередко автовладельцы сами способствуют преступлению, оставляя «железного коня» незапертым с ключом в замке зажигания.

Один из таких случаев произошел 4 ноября в Светлогорском районе. Пьяный житель одной из деревень зашел во двор чужого дома и попытался угнать «Ладу». Однако мужчина не довел дело до конца, совершив ДТП. Сейчас сельчанину предъявлено обвинение по ч.1 ст.214 УК Беларуси. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.