Задержан житель Ивацевичского района, который хранил дома обрез охотничьего ружья

Житель Ивацевичского района хранил дома обрез охотничьего ружья, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Колток.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60612.php

Читать полностью в источнике с фото:





В милицию обратилась жительница деревни Воля.

Женщина сообщила, что видела дома у бывшего мужа предмет, похожий на ружье. Правоохранители выехали по месту жительства 46-летнего мужчины, где обнаружили и изъяли два ствола и колодку с ударно-спусковым механизмом.

Была назначена баллистическая экспертиза.

Согласно заключению эксперта, изъятые у сельчанина предметы являются составными частями обреза двуствольного охотничьего ружья 12-го калибра бельгийской фирмы Anciens Etablissements Pieper. Обрез пригоден для стрельбы. Год выпуска и номер оружия не установлены.

В отношении мужчины Ивацевичский РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК. Он задержан.