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В Лунинце три человека едва не погибли на пожаре из-за стиральной машины
15 ноября спасатели тушили пожар в жилом дома на улице Ильина в Лунинце,
На момент приезда спасателей в двухквартирном доме горела кровля, хозяева были на улице. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки стиральной машины. Сработавший пожарный извещатель разбудил мужа и жену, которые вышли на улицу сами и вывели соседку.
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По предварительной версии возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки стиральной машины.
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