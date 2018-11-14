В Лунинце три человека едва не погибли на пожаре из-за стиральной машины

15 ноября спасатели тушили пожар в жилом дома на улице Ильина в Лунинце, сообщает МЧС.



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На момент приезда спасателей в двухквартирном доме горела кровля, хозяева были на улице. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки стиральной машины. Сработавший пожарный извещатель разбудил мужа и жену, которые вышли на улицу сами и вывели соседку.