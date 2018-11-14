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Литовцам будут платить деньги за сообщения о коррупционерах

15.11.2018 11:38 — ЧП | Tut.by  
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Правительство Литвы утвердило порядок выплаты вознаграждения сообщающим о коррупции, который позволит с начала следующего года финансово вознаграждать лиц, которые предоставляют ценную информацию о незаконной деятельности. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY


Проект постановления правительства, подготовленный Министерством юстиции, предусматривает, что заявители, предоставившие прокуратуре ценную информацию о нарушениях, могут получить однократную денежную выплату, также детализируется порядок назначения выплаты.

Прошения заявителей о вознаграждении за предоставленную ценную информацию будет рассматривать специально создаваемая в Генпрокуратуре комиссия, а решение будет принимать сам Генпрокурор или уполномоченное им лицо. Сумма вознаграждения за ценную информацию не регламентируется, и в каждом конкретном случае ее будет устанавливать комиссия.

Порядок также определяет выплату компенсаций заявителям, в случае, если они переживают негативные последствия в связи с переданной информацией. Установлено, что на компенсацию в размере 1,9 тысячи евро (50 базовых размеров социальных выплат) смогут претендовать "в случае возникновения нежелательных последствий", то есть лишения работы, утраты доходов или зарплаты, если лицо переводится на другую должность, а также, если несет судебные издержки.

Закон о заявителях вступит в силу с 1 января 2019 года.

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Сумма вознаграждения за ценную информацию не регламентируется, и в каждом конкретном случае ее будет устанавливать специальная комиссия.
 
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