Литовцам будут платить деньги за сообщения о коррупционерах

Правительство Литвы утвердило порядок выплаты вознаграждения сообщающим о коррупции, который позволит с начала следующего года финансово вознаграждать лиц, которые предоставляют ценную информацию о незаконной деятельности.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Проект постановления правительства, подготовленный Министерством юстиции, предусматривает, что заявители, предоставившие прокуратуре ценную информацию о нарушениях, могут получить однократную денежную выплату, также детализируется порядок назначения выплаты.

Прошения заявителей о вознаграждении за предоставленную ценную информацию будет рассматривать специально создаваемая в Генпрокуратуре комиссия, а решение будет принимать сам Генпрокурор или уполномоченное им лицо. Сумма вознаграждения за ценную информацию не регламентируется, и в каждом конкретном случае ее будет устанавливать комиссия.

Порядок также определяет выплату компенсаций заявителям, в случае, если они переживают негативные последствия в связи с переданной информацией. Установлено, что на компенсацию в размере 1,9 тысячи евро (50 базовых размеров социальных выплат) смогут претендовать "в случае возникновения нежелательных последствий", то есть лишения работы, утраты доходов или зарплаты, если лицо переводится на другую должность, а также, если несет судебные издержки.

Закон о заявителях вступит в силу с 1 января 2019 года.