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На заводе в Кричеве рабочий лишился части руки - он в больнице
В Кричеве на заводе 52-летний рабочий лишился части руки,
13 ноября рука рабочего попала под пресс станка — и произошла травматическая ампутация нижней трети плеча.
Правовую оценку произошедшему дадут после окончания проверки и проведения экспертиз.
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Рука мужчины попала под пресс станка. Как это произошло, разбирается следствие.
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