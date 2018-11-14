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На заводе в Кричеве рабочий лишился части руки - он в больнице

15.11.2018 16:31 — ЧП | Tut.by  
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В Кричеве на заводе 52-летний рабочий лишился части руки, сообщили в СК. Мужчина в больнице, в деталях произошедшего разбирается следствие.

13 ноября рука рабочего попала под пресс станка — и произошла травматическая ампутация нижней трети плеча.

Правовую оценку произошедшему дадут после окончания проверки и проведения экспертиз.

 
 
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Рука мужчины попала под пресс станка. Как это произошло, разбирается следствие.
 
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