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В Жабинковском районе двое рабочих попали в больницу: один упал с высоты, второй лишился руки

15.11.2018 17:40 — ЧП | Tut.by  
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Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух рабочих в Жабинковском районе, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

14 ноября пострадал мужчина, который ремонтировал окно на ферме. Во время работы он не удержался и упал с высоты около пяти метров на плиточный пол. Пострадавшего доставили в жабинковскую больницу. По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда. Установлено, что в момент инцидента мужчинабыл пьян.

Второй случай произошел 13 ноября. На одном из предприятий региона пострадал 45-летний житель Жабинки. Мужчина чистил включенный станок, во время работы его левую руку затянуло в механизм — и ее оторвало. Коллега вызвал бригаду скорую, пострадавшего госпитализировали.

По этому факту следователи тоже проводят проверку.

 
 
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На этой неделе на предприятиях Жабинковского района пострадали двое рабочих.
 
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