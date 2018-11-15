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Жительница Жодино подозревается в хищении денежных средств товарищества собственников

16.11.2018 — ЧП | Единство  
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Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в отношении 33-летней жительницы Жодино.

Факты противоправных действий были выявлены руководством одного из столичных товариществ собственников после проведенной финансовой ревизии. По поступившей информации в правоохранительные органы сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями проведена соответствующая проверка, на основании которой возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, женщина, работая главным бухгалтером в указанной организации в Минске, использовала электронный доступ к счетам и систематически перечисляла денежные средства на свой расчетный счет. Кроме этого, она фиктивно трудоустроила в качестве лифтера своего супруга и начисляла ему зарплату за работу, которую он не выполнял.

По имеющимся сведениям с 2015 года по август 2018 года должностное лицо похитила более 48 тысяч рублей, принадлежащих товариществу собственников.

Действия подозреваемой квалифицированы следствием по ч. 3, 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ней применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке. На имущество подозреваемой наложен арест.

В рамках уголовного дела проводятся допросы, изучаются изъятые носители информации, документы, касающиеся организации и деятельности товарищества собственников. Следственные действия по установлению всех фактов противоправных действий и точный размер причиненного ущерба продолжаются.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
Теги: Минск
 
 
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Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в отношении 33-летней...
 
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