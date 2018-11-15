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Хорошие знакомые денег не пожалели. А результат?

16.11.2018 — ЧП | Единство  
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Со слов потерпевших стало понятно, что подозреваемая просила деньги не для себя, а для своего родственника, который срочно нуждается в дорогостоящей операции за границей. Мольбами просила помочь, и обещала вернуть деньги в ближайшее время. Знакомые были уверены в том, что дама слово сдержит, уверенности придавала расписка, однако своих денег «кредиторы» так и не получили.

Женщина уверяла знакомых, что все вопросы по возмещению долга решит, необходимо лишь подождать. И все время ссылалась на тяжелое материальное положение, мол, выплачивать нечем. В конце концов, потерпевшие устали постоянно слушать обещания и обратились с заявлениями в милицию.

Установлено, что до настоящего времени индивидуальная предпринимательница не вернула деньги даже частично, при этом имела реальную возможность это сделать при продаже, имеющейся у нее недвижимости и дорогостоящей автомашины.

Кроме того, факт оплаты указанными денежными средствами лечения родственника не нашел своего подтверждения.

В отношении борисовчанки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Яна Коржавина,
официальный представитель Борисовского РУВД

 
 
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Борисовчанка подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина заняла у знакомых более 160 тыс. рублейИз оперативной информации следует, что 46-летняя...
 
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