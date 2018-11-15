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В Бресте водолаз обокрал коллегу, сделав дубликат ключей

16.11.2018 16:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В Бресте работник ОСВОД украл у коллеги крупную сумму денег, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.


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В Бресте водолаз обокрал коллегу, сделав дубликат ключей

В Московский РОВД Бреста обратился с заявлением брестчанин 1985 года рождения. Он сообщил, что с 22.00 10 ноября до 13.00 11 ноября у него из квартиры пропали $5 тыс. Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил коллега-одногодок потерпевшего. Выяснилось, что в один из дней он воспользовался оставленными без присмотра ключами от чужой квартиры и сделал дубликат. Зная, когда коллеги не будет дома, злоумышленник забрался в жилище и украл деньги. Похищенное он потратил на собственную свадьбу и погашение кредитов.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте работник ОСВОД украл у коллеги крупную сумму денег, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко. В Московский РОВД Бреста...
 
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