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В Каменецком районе задержан мужчина, угрожавший односельчанам убийством

17.11.2018 07:28 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Сотрудники управления уголовного розыска УВД Брестского облисполкома и Каменецкого РОВД сегодня задержали мужчину, который угрожал односельчанам ружьем, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60695.php

В Каменецком районе задержан мужчина, угрожавший односельчанам убийством

Переполох в деревне Ставы 42-летний мужчина устроил поздним вечером 8 ноября. В милицию позвонила местная жительница 1982 года рождения. Правоохранителям она сообщила, что около 23.00 в ее дом зашел односельчанин. Он угрожал ей ружьем, дважды выстрелил в стену. Затем мужчина направился к другому дому. Зайдя туда, приставил к голове хозяина 1960 года рождения ружье, угрожал убийством, после этого скрылся.

"Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска в лесном массиве Каменецкого района. Проводятся дальнейшие следственные действия. Сейчас ведутся поиски ружья, которым мужчина угрожал односельчанам", - отметил Сергей Дученко. Где мужчина скрывался почти неделю, не сообщается.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60695.php

В Каменецком районе задержан мужчина, угрожавший односельчанам убийством

В отношении сельчанина районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК (хулиганство).

 
 
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Сотрудники управления уголовного розыска УВД Брестского облисполкома и Каменецкого РОВД сегодня задержали мужчину, который угрожал односельчанам ружьем,...
 
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