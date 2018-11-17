В Махачкале убит сотрудник Росгвардии. Подозревают чемпиона мира по рукопашному бою

Сотрудник Росгвардии убит в Махачкале при попытке пресечь групповой конфликт в одном из кафе города, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по республике.

«В Махачкале минувшей ночью сотрудник Росгвардии, находясь во внеслужебное время у входа в одно из городских кафе, решил пресечь групповой конфликт. В ходе разрешения ситуации один из участников конфликта, воспользовавшись огнестрельным оружием, открыл стрельбу», — сказали в пресс-службе. Также в Росгвардии добавили, что сотрудник ранил стрелявшего в него мужчину.

Стрелявший находится в больнице, с ним работают следователи, добавили в Росгвардии. По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана, «состояние раненого тяжелое, он находится в реанимации республиканского ортопедо-травматологического центра».

Правоохранители подозревают в убийстве сотрудника Росгвардии в Дагестане чемпиона мира по рукопашному бою Шахбана Мочиева, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

«[В убийстве] подозревается чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мочиев. Он в больнице, его опрашивают», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, уточнил он, «был третий участник конфликта, который также открыл стрельбу, эта информация проверяется».

Сотрудники следственного управления СК РФ по Дагестану возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ: об убийстве и незаконном обороте оружия, говорится в пресс-релизе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“) и ч. 1 ст. 222 УК РФ („Незаконный оборот оружия“)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, примерно в 04:00 мск 18 ноября возле клуба-ресторана «Бест» в Махачкале «неустановленное лицо в ходе возникшей ссоры произвело из имеющегося при себе огнестрельного оружия выстрелы в 26-летнего жителя Махачкалы, который от множественных огнестрельных ранений, в том числе в голову, скончался на месте происшествия».

Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и участников конфликта.