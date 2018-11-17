На пожаре в Гродненском районе погибло четверо

По факту гибели четырех человек на пожаре в Гродненском районе возбуждено уголовное дело, сообщается в Телеграм Следственного комитета.



Фото: пресс-служба СК

По данным СК, ночью 18 ноября около 00:30 произошло возгорание деревянного жилого дома в агрогородке Вертилишки Гродненского района, принадлежащего 57-летнему местному жителю. После тушения пожара был проведен осмотр места происшествия. В ходе него обнаружены тела погибших хозяина дома, его 51-летней сожительницы, а также 32-х и 36-летней жительниц Гродненского района.

После возгорания дом сумели самостоятельно покинуть 41-летний сын хозяев дома и 40-летний житель соседней деревни. Первый госпитализирован, второй после оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой.

По факту причинения по неосторожности смерти четверым лицам Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело (ч.2 ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси).