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В Гомельском районе 43-летний мужчина в деревне охотился на зайца

19.11.2018 07:32 — ЧП | Tut.by  
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Утром 17 ноября в милицию позвонила жительница деревни Коровышень Гомельского района. Женщина рассказала о том, что неизвестный мужчина с ружьем вышел из зарослей малины со стороны поля и пошел по огороду, стреляя в сторону домов. Также она сообщила, что один из выстрелов, пролетев мимо нее, попал в стену гаража. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

После сообщения о вооруженном человеке и стрельбе в деревне на место вызова были отправлены ближайшие наряды ГАИ, Департамента охраны, поднят по тревоге боевой отряд ОМОНа.

Прибыв на место, милиционеры увидели мужчину в камуфлированной одежде с рюкзаком и ружьем и задержали его. Задержанным оказался 43-летний житель Гомеля.

«Неработающий гомельчанин имеет необходимые документы на право ношения и хранения охотничьего ружья, а также охотничью путевку на добычу охотничьего животного. 17 ноября он решил воспользоваться возможностью поохотится на зайца, но не учел, что категорически запрещено производить стрельбу и находиться с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 метров от крайнего строения населенного пункта», — рассказали в милиции.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Мужчина пояснил, что шел из леса в сторону огородов и заметил зайца. Застрелив животное, он пошел в лес, где освежевал добычу и положил в рюкзак, а затем вернулся в деревню, где и был задержан милиционерами.

В настоящее время сотрудники милиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

 
Теги: Гомель
 
 
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Утром 17 ноября в милицию позвонила жительница деревни Коровышень. Женщина рассказала о том, что неизвестный мужчина с ружьем вышел из зарослей малины со стороны...
 
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