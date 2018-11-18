В Минске на Тимирязева сгорело кафе

Сообщение о пожаре поступило 17 ноября в 06.48 от сотрудника службы охраны ООО ТД «Ждановичи». По его словам, горело здание кафе «Интернационал», расположенном по улице Тимирязева. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: МЧС

Прибыв на место, спасатели увидели горящую крышу кафе и клубы дыма. В ходе ликвидации пожара было установлено, что произошло загорание кровли на площади 120 квадратных метров и имущества на площади 20 квадратных метров внутри кафе.

В результате пожара повреждена кровля и имущество, закопчено помещение кафе. Пострадавших нет.









Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии возникновения пожара — поджог и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.