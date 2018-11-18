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В Гомельском районе сгорел склад пилорамы

19.11.2018 10:51 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 18 ноября спасателям сообщили о пожаре на складе предприятия в Гомельском районе, которое занимается изготовлением продукции из древесины. Подробности рассказали в МЧС.


Когда к месту вызова прибыли спасатели, кровля склада готовой продукции горела открытым пламенем. В здании хранились доски, брус и другие пиломатериалы.

В результате пожара уничтожены крыша и готовая продукция.

Одна из рассматриваемых версий причины возгорания — поджог.

 
 
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Вечером 18 ноября спасателям сообщили о пожаре на складе предприятия в Гомельском районе, которое занимается изготовлением продукции из древесины.
 
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