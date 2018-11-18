Неизвестный на внедорожнике пытался прорваться из Украины в Беларусь. Один человек пострадал

Вечером 16 ноября неизвестный на внедорожнике пытался прорваться через украинско-белорусскую границу. Один пограничник пострадал, нарушителю удалось скрыться. Об этом сообщает Государственная погранслужба Украины.



Фото: dpsu.gov.ua

Инцидент произошел в украинском пункте пропуска «Доманово». Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero проигнорировал требование остановиться и наехал на сотрудников.

«В результате один пограничник получил телесные повреждения, а именно — травму голени и пальцев правой ноги», — рассказали в пресс-службе ГПСУ.

После предупредительного выстрела в воздух водитель развернулся и направился в тыл участка, в направлении населенного пункта Кортелисы (Ратнивский район, Волынь). Стрельба по колесам не помогла, нарушитель скрылся.

По данному факту проинформированы украинская полиция, СБУ и военная контрразведка. В действиях неизвестного усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Машину еще ищут, так же как водителя и его возможных подельников.