|
Неизвестный на внедорожнике пытался прорваться из Украины в Беларусь. Один человек пострадал
Вечером 16 ноября неизвестный на внедорожнике пытался прорваться через украинско-белорусскую границу. Один пограничник пострадал, нарушителю удалось скрыться. Об этом
Инцидент произошел в украинском пункте пропуска «Доманово». Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero проигнорировал требование остановиться и наехал на сотрудников.
«В результате один пограничник получил телесные повреждения, а именно — травму голени и пальцев правой ноги», — рассказали в пресс-службе ГПСУ.
После предупредительного выстрела в воздух водитель развернулся и направился в тыл участка, в направлении населенного пункта Кортелисы (Ратнивский район, Волынь). Стрельба по колесам не помогла, нарушитель скрылся.
По данному факту проинформированы украинская полиция, СБУ и военная контрразведка. В действиях неизвестного усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Машину еще ищут, так же как водителя и его возможных подельников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушителю удалось скрыться.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)