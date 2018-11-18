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Помогите СК установить личность погибшего под поездом в Борисове мужчины

19.11.2018 12:14 — ЧП | Tut.by  
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8 ноября около 13 часов 20 минут на остановке «Печинский» в Борисове грузовым поездом «Молодечно — Орша» был смертельно травмирован мужчина. Следствие просит помочь установить его личность.

Приметы погибшего: на вид 60−65 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие, лицо овальное, брови прямые густые с сединой, глаза светлые, губы тонкие, подбородок прямой.

Посмотрите, вдруг вы узнаете одежду, в которой был погибший.



Из особых примет: в области коленей у погибшего имеются рубцы от ранее сделанной операции, на животе слева — большое родимое пятно, нет зубов.

Следствие обращается с просьбой к людям, узнавшим мужчину по фото, описанию либо по вещам, сообщить об этом по телефонам: 8(0177) 73−83−65, 8(029) 349−07−65, или по адресу: г. Борисов, ул. Рабочий Химик, 13.

 
 
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Посмотрите, вдруг вы узнаете одежду, в которой был погибший.
 
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