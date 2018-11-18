Меры безопасности на льду



Первый снег, первые морозы, и вот уже на водоемах образуется ледяной покров. По тонкому, неокрепшему льду начинают ходить, кататься на санках дети, рыбаки-любители устремляются на подледный лов. Для ребенка радость встречи с первым льдом заглушает чувство опасности. В результате – несчастный случай, непоправимая беда. Первый лед тонок и не выдерживает тяжести человека. Чтоб избежать несчастных случаев, надо строго выполнять простые, но обязательные правила.

Выход на лед запрещается во время ледостава, пока толщина льда не достигнет 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда.

Переходить водоемы по льду следует в местах оборудованных переправ. При их отсутствии до начала движения по льду необходимо убедиться в его прочности. Прочность льда проверяется пешней или колом. Если после первого удара лед пробивается и на нем появляется вода, следует немедленно остановиться и двигаться обратно по своим следам, при этом первые шаги надо делать, не отрывая подошвы от льда.

Проверять прочность льда ударами ног запрещается.

При движении по льду следует быть осторожным, внимательно следить за его поверхностью, обходить опасные и подозрительные места: впадения ручьев, выход грунтовых вод и родников, сброс промышленных и сточных вод, вмерзшие кусты осоки, травы, выколки льда. Не рекомендуется выходить на лед в пургу и темное время суток.

При групповом переходе по льду следует двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга, внимательно следя за впереди идущим.

Кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках. Устройство катков на водоемах (реках, озерах, водохранилищах, прудах) разрешается на мелководье, в местах отсутствия быстрого течения после тщательной проверки прочности и толщины льда (не менее 10-12 сантиметров). Массовые катания разрешаются при толщине льда не менее 25 сантиметров.

Переходить водоемы на лыжах рекомендуется по проложенной лыжне. В случае перехода по целине, в целях обеспечения безопасности, следует отстегнуть крепления лыж, снять петли палок с кистей рук, рюкзак держать на одном плече. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров, при этом идущий впереди лыжник ударами палок проверяет прочность льда.

Во время подледной рыбалки не рекомендуется пробивать много лунок на близком расстоянии, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.

Каждому рыболову при выходе на подледную рыбалку рекомендуется иметь с собой спасательный жилет и линь (веревку) длиной 15-20 метров с петлей на одном конце и грузом весом 400-500 граммов на другом.

Владимир ТИТКОВ,

начальник

спасательной станции.

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