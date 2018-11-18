Неизвестный занял чужой дом в Белыничском районе - и сгорел в нем

Останки неизвестного мужчины обнаружили на пепелище дома в деревне Замочулье Белыничского района. Личность погибшего устанавливается, сообщили в МЧС.





Полагают, что дом сгорел в ночь на 17 ноября. Он был нежилым. По предварительной версии, неизвестный мужчина проник в чужое жилье и погиб — от строения осталось пепелище.

К моменту обнаружения дом сгорел, спасателей для тушения пожара не вызывали.