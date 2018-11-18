ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомельском районе горел склад готовой продукции

19.11.2018 — ЧП | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

В Гомельском районе горел склад готовой продукции

В Гомельском районе горел склад готовой продукции одного из деревообрабатывающих предприятий, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре на складе «Промдревсервис» поступила в центр оперативного управления Гомельского отдела МЧС 18 ноября в 22.02. К моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела кровля склада, где хранились доски, брусы и другие пиломатериалы.

Пожар локализован и ликвидирован в 22.48. Огнем уничтожено 700 кв.м кровли, а также готовая продукция (пиломатериалы) на площади 700 кв.м. Пострадавших нет.

Одна из версий причины возникновения пожара — поджог.

В Гомельском районе горел склад готовой продукции
В Гомельском районе горел склад готовой продукции
В Гомельском районе горел склад готовой продукции

Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/v-gomelskom-rajone-gorel-sklad-s-pilomaterialami-326063-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомельском районе горел склад готовой продукции одного из деревообрабатывающих предприятий, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Пинском районе пострадали пассажиры налетевшего на отбойник автомобиля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика