



В Гомельском районе горел склад готовой продукции одного из деревообрабатывающих предприятий, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре на складе «Промдревсервис» поступила в центр оперативного управления Гомельского отдела МЧС 18 ноября в 22.02. К моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела кровля склада, где хранились доски, брусы и другие пиломатериалы.

Пожар локализован и ликвидирован в 22.48. Огнем уничтожено 700 кв.м кровли, а также готовая продукция (пиломатериалы) на площади 700 кв.м. Пострадавших нет.

Одна из версий причины возникновения пожара — поджог.







