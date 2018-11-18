Две недели в Минской области ищут 64-летнюю женщину: она ушла из дома после ссоры с родственниками

Разыскивается 64-летнаяя Алла Маковецкая, которая две недели назад ушла из своего дома в деревне Вишневец (Столбцовский район) и не вернулась. Об этом сообщает милиция Минской области.

Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Женщина пропала около 10.00 в понедельник 5 ноября. В РОВД предполагают, что она ушла из-за ссоры с родными.

Приметы: на вид 60−65 лет, среднего телосложения, рост около 170−175 см, волосы прямые темного цвета, короткие, глаза голубого цвета.

Была одета: куртка прямая длиной до колена темно-зеленого цвета с капюшоном, по срезу капюшона имеется опушка темно-зеленого цвета, на манжетах рукавов и снизу куртки имеются резинки; черно-серая кофта с горлом, легинсы черного цвета, резиновые сапоги темно-зеленого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят сообщить в Столбцовский РОВД по телефонам: 8 (017) 17−51915, 8 (017)17−50167 или 102 (общий милиция). Конфиденциальность гарантируется.