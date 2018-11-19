В результате стрельбы у больницы в Чикаго погибли три человека

Три человека погибли в результате стрельбы в понедельник на территории больницы в Чикаго (штат Иллинойс), подозреваемый мертв. Об этом сообщил глава полицейского управления города Эдди Джонсон.

По его словам, инцидент начался на парковке у больницы, где мужчина вступил в перепалку с сотрудницей медучреждения. «Мужчина застрелил женщину, с которой он состоял в отношениях, она работала в больнице», — заявил Джонсон на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания CNN . По его словам, после этого злоумышленник, который был вооружен пистолетом, зашел в здание и продолжил стрельбу уже там. В результате погибла женщина, которая также была сотрудницей больницы.

На место происшествия прибыли провоохранители, которые вступили в перестрелку с нападавшим. Как отметил шеф полиции, один из полицейских получил ранения, в результате чего скончался. «Во время перестрелки злоумышленник был также смертельно ранен», — сообщил Джонсон. Однако, как он указал, к настоящему моменту неясно, был ли нападавший ликвидирован полицией или же застрелился.

Как отметил Джонсон, изначально к стрельбе, судя по всему, привел конфликт, возникший на бытовой почве. Ранее телекомпания ABC со ссылкой на источники сообщала, что женщина, погибшая первой, была бывшей невестой нападавшего. Информации о личности злоумышленника в полиции не привели. Согласно данным телекомпании СNN, ему было около 30 лет.

В связи с произошедшим в больнице была проведена частичная эвакуация. В настоящее время правоохранительные органы продолжают следственные действия на территории медицинского учреждения.