|
В Вороновском районе горел автомобиль
20.11.2018 — ЧП | Вороновская газета
19 ноября в 18.22 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля на территории частного домовладения в д. Нача Дотишского с/С Вороновского района. В результате автомобиль уничтожен. Предполагаемая причина пожара– нарушение правил эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание электропроводки автомобиля).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 ноября в 18.22 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля на территории частного домовладения в д. Нача Дотишского с/С Вороновского района. В результате...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)