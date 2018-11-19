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В Ельском районе мужчина убил отца и мать и попытался покончить с собой
Двойное убийство произошло в Ельском районе. Молодой человек зарезал своих родителей, после чего попытался покончить с собой. Подробности
Как рассказали в РОВД, трагедия произошла утром 19 ноября в агрогородке Заширье. Молодой человек нанес несколько ударов своему отцу и матери. Пожилой мужчина умер на месте, женщина — позже в больнице.
После совершенного молодой человек попытался покончить с собой.
Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело.
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Как рассказали в РОВД, трагедия произошла утром 19 ноября в агрогородке Заширье. Молодой человек нанес несколько ударов своему отцу и матери.
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