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В Витебске молодую мать подозревают в убийстве отца их двоих детей

20.11.2018 11:48 — ЧП | Tut.by  
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Следователи устанавливают обстоятельства убийства 25-летнего мужчины в Витебске. Подозреваемая — его сожительница. У пары — двое малолетних детей, сообщает СК.


Фото: УГКСЭ по Витебской области

Убийство произошло ночью 16 ноября. Накануне погибший находился в обществе своей 24-летней сожительницы, матери их общих детей, и знакомого. Компания выпивала, и между молодыми родителями возник конфликт.

— Мужчине были причинены телесные повреждения, он скончался на месте. Женщина заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, — говорят в СК.

Следователи изъяли предполагаемое орудие преступления — нож.

 
Теги: Витебск
 
 
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Компания выпивала, и между молодыми родителями возник конфликт.
 
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