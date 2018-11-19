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В Витебске молодую мать подозревают в убийстве отца их двоих детей
Следователи устанавливают обстоятельства убийства 25-летнего мужчины в Витебске. Подозреваемая — его сожительница. У пары — двое малолетних детей,
Убийство произошло ночью 16 ноября. Накануне погибший находился в обществе своей 24-летней сожительницы, матери их общих детей, и знакомого. Компания выпивала, и между молодыми родителями возник конфликт.
— Мужчине были причинены телесные повреждения, он скончался на месте. Женщина заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, — говорят в СК.
Следователи изъяли предполагаемое орудие преступления — нож.
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Компания выпивала, и между молодыми родителями возник конфликт.
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