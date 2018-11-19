В Витебске молодую мать подозревают в убийстве отца их двоих детей

Следователи устанавливают обстоятельства убийства 25-летнего мужчины в Витебске. Подозреваемая — его сожительница. У пары — двое малолетних детей, сообщает СК.



Фото: УГКСЭ по Витебской области

Убийство произошло ночью 16 ноября. Накануне погибший находился в обществе своей 24-летней сожительницы, матери их общих детей, и знакомого. Компания выпивала, и между молодыми родителями возник конфликт.

— Мужчине были причинены телесные повреждения, он скончался на месте. Женщина заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, — говорят в СК.

Следователи изъяли предполагаемое орудие преступления — нож.