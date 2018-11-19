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В Каталонии из-за оползня поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие и погибший
Утром 20 ноября в Каталонии с рельсов сошел поезд, в котором было около 130 пассажиров,
Происшествие случилось на перегоне между городами Тарраса и Манреса около 8 часов утра по минскому времени. В регионе — затяжные дожди, что привело к оползню, который сошел на данный участок железнодорожного полотна.
С рельсов сошли два из шести вагонов поезда.
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Утром 20 ноября в Каталонии с рельсов сошел поезд, в котором было около 130 пассажиров.
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