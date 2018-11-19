В Каталонии из-за оползня поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие и погибший

Утром 20 ноября в Каталонии с рельсов сошел поезд, в котором было около 130 пассажиров, сообщили в Twitter главного управления гражданской обороны. Пострадали более 40 человек, один погиб.

Aquesta és l’esllavissada que ha provocat el descarrilament d’un tren de la línia 4 de Rodalies a Vacarisses https://t.co/PbjbypM0aT pic.twitter.com/l6HhSaRna1 — 324.cat (@324cat) 20 ноября 2018 г.

Происшествие случилось на перегоне между городами Тарраса и Манреса около 8 часов утра по минскому времени. В регионе — затяжные дожди, что привело к оползню, который сошел на данный участок железнодорожного полотна.

Les imatges de com el tren ha quedat atrapat per una esllavissada a Vacarisses https://t.co/AaQ0p2IN6A pic.twitter.com/bElJ9HHQFr — 324.cat (@324cat) 20 ноября 2018 г.

С рельсов сошли два из шести вагонов поезда.