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В Каталонии из-за оползня поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие и погибший

20.11.2018 12:03 — ЧП | Tut.by  
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Утром 20 ноября в Каталонии с рельсов сошел поезд, в котором было около 130 пассажиров, сообщили в Twitter главного управления гражданской обороны. Пострадали более 40 человек, один погиб.

Происшествие случилось на перегоне между городами Тарраса и Манреса около 8 часов утра по минскому времени. В регионе — затяжные дожди, что привело к оползню, который сошел на данный участок железнодорожного полотна.

С рельсов сошли два из шести вагонов поезда.

 
 
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Утром 20 ноября в Каталонии с рельсов сошел поезд, в котором было около 130 пассажиров.
 
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