В Бресте 49-летняя женщина сгорела, пытаясь приготовить ужин

20 ноября в Бресте во время пожара погибла 49-летняя женщина, сообщил TUT.BY официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.

Пожар произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Поздно ночью 20 ноября женщина на кухне готовила ужин. По предварительной версии, по неосторожности пламя от газовой плиты перекинулось на одежду женщины.

Спасателей вызвали соседи погибшей, которые почувствовали запах гари. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тело хозяйки квартиры на полу кухни. В подъезде было незначительное задымление, эвакуация жильцов не проводилась.

Точная причина пожара сейчас устанавливается.