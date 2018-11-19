Завершено расследование резонансного ДТП в Каменецком районе с участием украинских детей

УСК по Брестской области окончено расследование уголовного дела о ДТП, повлекшем тяжкие последствия .



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Расследованием было установлено, что 13 мая текущего года, 42-летний водитель, управляя автомобилем Renault Master, двигался по автодороге Р-98 «Граница Республики Польша (Песчатка)-Каменец-Шерешево-Свислочь» по направлению от Каменца со скоростью около 90 км/ч и перевозил семерых пассажиров, шесть из которых не были пристегнуты ремнями безопасности при их наличии.



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В указанное время мужчина допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автопогрузчиком.

Следствием было установлено, что водитель отвлекся от управления транспортным средством, потянувшись за мобильным телефоном.

В результате ДТП один несовершеннолетний пассажир от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а еще шестеро с травмами различных степеней тяжести были госпитализированы в учреждение здравоохранения.



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Следователями допрошены обвиняемый, потерпевшие, свидетели, проведены осмотры и следственный эксперимент, изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертиз.

С целью установления дорожной обстановки на месте происшествия, обстоятельств, способствующих возникновению ДТП, определения технического состояния автомобиля Renault Master следователем были назначены автотехнические экспертизы. Согласно заключению эксперта УГКСЭ по Брестской области водитель автомобиля Renault Master располагал технической возможностью остановиться до погрузчика с момента его видимости. В ходе исследования тормозной системы и рулевого управления автомобиля каких-либо неисправностей до момента совершения ДТП не выявлено.

Действия водителя следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина не судим.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк