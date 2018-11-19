Госавтоинспекция напоминает водителям

Так, в Борисове 15 июля около 19 часов на улице Горького 30-летний местный житель, управляя автомашиной Opel Vectra неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с припаркованными на стоянке автомашинами. В результате от столкновения пострадала 54-летний пешеход, которая стояла между машинами. Она с тяжелыми была травмами госпитализирована. Водитель управлял авто в нетрезвом виде (2,4 промилле). Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 317 УК.

В целях активизации работы по пресечению фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, как одной из причин ДТП с тяжкими последствиями Госавтоинспекция Минской области в период с 16 по 19 ноября проводит профилактическую акцию «Трезвый водитель». В ходе мероприятия созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Несение нарядов милиции приближено к местам расположения объектов торговли спиртными напитками и увеселительных заведений (кафе, дискотеки, сельские клубы), массового отдыха, особенно в вечернее и ночное время.

ГАИ Минской области призывает граждан не оставаться равнодушными и безучастными! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 229-04-44 или 102 (звонок бесплатный).

А водителям напоминаем!

Действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин.

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности.При этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

ГАИ предупреждает водителей о наказании за вождение транспортным средством в нетрезвом виде. Стоит лишний раз об этом задуматься!

С уважением, ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ БОРИСОВСКОГО РУВД