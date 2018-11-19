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Устанавливают обстоятельства причинения ножевых ранений женщине и ее сыну

20.11.2018 — ЧП | Единство  
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Вечером 12 ноября 2018 года из больницы в милицию поступило сообщение о том, что с места жительства в Узденском районе с травмами криминального характера в реанимацию доставлены 38-летняя женщина и ее 20-летний сын.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что накануне в доме между членами семьи произошел конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В результате ссоры находившийся в состоянии алкогольного опьянения 44-летний мужчина нанес сначала ножевое ранение своему сыну, а потом супруге.

Узденским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения повторно) Уголовного кодекса.

Подозреваемому предъявлено обвинение, и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. С его участием, а также свидетелей продолжаются следственные и процессуальные действия. По изъятым с места происшествия следам, предметам и орудию преступления назначены криминалистическая, судебно-биологическая, судебно-генетическая экспертизы, производство которых поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области проводятся.

Расследование продолжается. 

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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Следователи Узденского района устанавливают обстоятельства причинения ножевых ранений женщине и ее сыну. Узденским районным отделом Следственного комитета...
 
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