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Жертвами теракта во дворце бракосочетаний в Кабуле стали 40 человек, еще 80 получили ранения
В Кабуле в результате теракта в здании дворца бракосочетаний погибли 40 человек, еще около 80 ранены, заявили в Минздраве страны. Об этом сообщает телеканал Tolo News.
Взрыв произошел в здании Uranus Wedding Hall, в центре города. Как заявил представитель МВД, взрыв устроил предположительно террорист-смертник. Число погибших может увеличиться.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.
В конце октября в районе тюрьмы Пули-Чархи близ Кабула — самого большого пенитенциарного заведения в стране — произошел теракт. Жертвами взрыва стали семь человек.
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Как заявил представитель МВД, взрыв устроил предположительно террорист-смертник. Число погибших может увеличиться.
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