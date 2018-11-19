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Жертвами теракта во дворце бракосочетаний в Кабуле стали 40 человек, еще 80 получили ранения

20.11.2018 18:22 — ЧП | Tut.by  
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В Кабуле в результате теракта в здании дворца бракосочетаний погибли 40 человек, еще около 80 ранены, заявили в Минздраве страны. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Взрыв произошел в здании Uranus Wedding Hall, в центре города. Как заявил представитель МВД, взрыв устроил предположительно террорист-смертник. Число погибших может увеличиться.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

В конце октября в районе тюрьмы Пули-Чархи близ Кабула — самого большого пенитенциарного заведения в стране — произошел теракт. Жертвами взрыва стали семь человек.

 
 
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Как заявил представитель МВД, взрыв устроил предположительно террорист-смертник. Число погибших может увеличиться.
 
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