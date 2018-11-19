Житель Ивановского района на автомобиле зацепился за провод ЛЭП и погиб

В Ивановском районе следователи устанавливают обстоятельства нарушения правил безопасности во время ремонтных работ на ЛЭП, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60799.php

Читать полностью в источнике с фото:





Несчастный случай произошел 17 ноября. Выезжая из лесного массива на автомобиле ГАЗ-53, 30-летний местный житель зацепился передней частью кабины за провисший провод линии электропередачи. От удара кабина деформировалась, в результате чего мужчина получил смертельные травмы. Он скончался на месте происшествия.

Установлено, что на данном участке ЛЭП проводились ремонтные работы. На момент происшествия провод был обесточен.

В отношении начальника участка филиала обслуживающей организации Ивановским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 (нарушение правил безопасности строительных работ) Уголовного кодекса. Обстоятельства происшествия устанавливаются.