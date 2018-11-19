Смертельный наезд на велосипедиста: возбуждено уголовное дело

Вечером 19 ноября 2018 года на автодороге Р-62 «Чашники-Бобр-Бобруйск» вблизи деревни Михеевичи Березинского района на обочине проезжей части обнаружено тело 60-летнего местного жителя с очевидными признаками наезда автотранспортом.

Следователем с участием эксперта и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружен принадлежащий погибшему велосипед.

В рамках проведенных органам дознания оперативно-розыскных мероприятий установлен автомобиль и лицо, им управлявшее.

По данным следствия, смертельный наезд на велосипедиста совершил 47-летний житель Березинского района на личном автомобиле «Мицубиси».

Водитель задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В рамках расследования с участием задержанного проводятся следственные и процессуальные действия, назначен ряд экспертиз, устанавливаются свидетели и очевидцы.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следствие просим обратиться в Березинский РОСК по адресу: г. Березино, ул. Победы, 22, или по телефонам: 8(01715) 5-46-23, 8(029) 396-77-53.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног